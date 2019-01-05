Diabate Yiğido’ya
Fransızlar, kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe’nin de ilgilendiği 23 yaşındaki sol açık için önemli mesafe kat ettiğini yazdı. Malili futbolcu, sağ açık ve forvet de oynuyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, son haftalarda Teknik Direktör Hakan Keleş ile yaptığı çıkışla dikkatleir üzerine çeken Sivasspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Takımın Brezilyalı yıldızı Robinho'yu Başakşehir'e satan kırmızıbeyazlılar, yerini doldurmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. France Football, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu Fousseni Diabate'nin, Yiğido'ya yakın olduğunu öne sürdü.
ADA'YA UYUM SAĞLAYAMADI
Geçen sezon devre arası Fransa'da Ajaccio takımından transfer edilen Malili sol açık, yarım sezonda oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkısıyla öne çıktı. Ancak bu sezon başında fazla forma şansı bulamayan Diabate, 9 maçta, sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Kırmızıbeyazlı kurmayların, kontratı 2022'de sona erecek yetenekli futbolcu için İngilizlerle kiralık transferi konusunda önemli mesafe kat ettiği iddia edildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor.
'5 GİTTİ 5 TANE GELECEK'
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Brezilyal ıyıldızları Robinho'nun gidişi sonrasında transferde takviye yapacaklarını söyledi. Keleş, "5 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Yerine 5 oyuncu gelmesi gerekiyor. Genellikle ofansif düşünüyoruz, bir tane de stoper alacağız. Giden oyunculara göre dengeyi kuracağız" bilgisini verdi.
EMRE, MİLLİ TAKIM'A
Büyük takımlarla adı geçen Sivas'ın genç yıldızı Emre Kılınç hakkında da konuyan Hakan Keleş, yetenekli futbolcusu için Milli Takımı işaret etti. Keleş, "Emre'nin transferden ziyade milli takıma gitmesini istiyorum. Yetenekli, genç ve iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah milli takıma gider" dedi.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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