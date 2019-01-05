Diabate Yiğido’ya

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, son haftalarda Teknik Direktör Hakan Keleş ile yaptığı çıkışla dikkatleir üzerine çeken Sivasspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Takımın Brezilyalı yıldızı Robinho'yu Başakşehir'e satan kırmızıbeyazlılar, yerini doldurmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. France Football, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu Fousseni Diabate'nin, Yiğido'ya yakın olduğunu öne sürdü.



ADA'YA UYUM SAĞLAYAMADI

Geçen sezon devre arası Fransa'da Ajaccio takımından transfer edilen Malili sol açık, yarım sezonda oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkısıyla öne çıktı. Ancak bu sezon başında fazla forma şansı bulamayan Diabate, 9 maçta, sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Kırmızıbeyazlı kurmayların, kontratı 2022'de sona erecek yetenekli futbolcu için İngilizlerle kiralık transferi konusunda önemli mesafe kat ettiği iddia edildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor.



'5 GİTTİ 5 TANE GELECEK'

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Brezilyal ıyıldızları Robinho'nun gidişi sonrasında transferde takviye yapacaklarını söyledi. Keleş, "5 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Yerine 5 oyuncu gelmesi gerekiyor. Genellikle ofansif düşünüyoruz, bir tane de stoper alacağız. Giden oyunculara göre dengeyi kuracağız" bilgisini verdi.



EMRE, MİLLİ TAKIM'A

Büyük takımlarla adı geçen Sivas'ın genç yıldızı Emre Kılınç hakkında da konuyan Hakan Keleş, yetenekli futbolcusu için Milli Takımı işaret etti. Keleş, "Emre'nin transferden ziyade milli takıma gitmesini istiyorum. Yetenekli, genç ve iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah milli takıma gider" dedi.