Hakan Keleş'e Kangal köpeği hediye edildi
18 Aralık 2018, Salı
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'e Kangal köpeği hediye edildi

Hakan Keleş'e Kangal köpeği hediye edildi

un başına geçtikten sonra 5 maçta 13 puan toplayan teknik direktör 'e bir çift kangal köpeği hediye edildi.

'nın ayrılmasının ardından yönetimin kararı ile un başına geçen , topladığı puanlar ve oynattığı futbol ile taraftarın takdirini kazandı. Dün akşam yerel bir kanalda yayına katılan Hakan Keleş'e, başarısından dolayı bir çift yavru kangal köpeği hediye edildi. Dünya çapında üne sahip kangal köpeklerinin kent merkezinde yetiştiriciliğini yapan Hüseyin Yıldız, ligdeki 5 haftalık başarı ve ilk yarının son maçında oynanacak maçı nedeniyle köpek hediye etmeyi kararlaştırdıklarını dile getirdi. Hakan Keleş ise Galatasaray maçından da iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirterek, hediye için teşekkür etti.

  1. 18.12.2018 09:57
  2. Güncelleme: 18.12.2018 10:59
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