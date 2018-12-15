Sivasspor puan aşkına – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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puan aşkına

Sivasspor puan aşkına

, ilk yarı hedefleri olan 24 puan için karşısında camiaya zafer sözü verdi.

'in flaş ekibi Sivas, bugün ile kozlarını paylaşacak. ile 5 maçlık yenilmezlik serisi yapan 21 puandaki Yiğido, Başkent ekibini de eli boş göndermek istiyor. Hakan Keleş, "Bu yükselişimizi Ankaragücü karşılaşmasında da sürdürmek istiyoruz. 24 puan hedefimize ulaşmamız için mutlak 3 puan almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  1. 15.12.2018
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