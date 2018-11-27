Hakan Keleş: "Başakşehir'i yenecek güçteyiz"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Başakşehir, ligin zirvesinde iyi takım, oyun olarak da iyi oyun oynuyorlar fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız" dedi.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Toplu koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakat olan Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut katılmadı.
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, Çaykur Rizespor maçında kaybettikleri 2 puanı Başakşehir karşısında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.
Keleş, "İçeride oynadığımız Rize maçında bize göre 2 puan kaybetmiş durumdayız. Oyun olarak üstündük, istatistiklerimiz de iyi, fakat bunu sonuca yansıtamadık yine. Bunun çalışmalarını yapıyoruz, gerekli hatalarımızdan dersler aldık. Önümüzde şimdi Başakşehir maçı var. Kaybettiğimiz puanı oradan telafi etmek için uğraşacağız. Başakşehir de ligin zirvesinde iyi takım, oyun olarak da iyi oyun oynuyorlar. Fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız. Bunun çalışmalarına da başladık şimdi" dedi.
Son haftalarda tartışılan VAR kararları ile ilgili bir soru üzerine Keleş "VAR ile ilgili tabi ki aksaklıklar var. Ama en yakın zamanda iyi bir şekle gelirler diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta yeni bir uygulama, düzelir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 27.11.2018 15:03
- Güncelleme: 27.11.2018 15:34
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
Hakan Keleş: "Başakşehir'i yenecek güçteyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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