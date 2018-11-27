Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Toplu koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakat olan Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, Çaykur Rizespor maçında kaybettikleri 2 puanı Başakşehir karşısında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Keleş, "İçeride oynadığımız Rize maçında bize göre 2 puan kaybetmiş durumdayız. Oyun olarak üstündük, istatistiklerimiz de iyi, fakat bunu sonuca yansıtamadık yine. Bunun çalışmalarını yapıyoruz, gerekli hatalarımızdan dersler aldık. Önümüzde şimdi Başakşehir maçı var. Kaybettiğimiz puanı oradan telafi etmek için uğraşacağız. Başakşehir de ligin zirvesinde iyi takım, oyun olarak da iyi oyun oynuyorlar. Fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız. Bunun çalışmalarına da başladık şimdi" dedi.

Son haftalarda tartışılan VAR kararları ile ilgili bir soru üzerine Keleş "VAR ile ilgili tabi ki aksaklıklar var. Ama en yakın zamanda iyi bir şekle gelirler diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta yeni bir uygulama, düzelir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.