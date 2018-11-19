Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da maçı hazırlıkları

    Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Demir Grup , 'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra topla çalışmalara geçildi.

    Ardından pas çalışması yapan futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

    İdmanda, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 19.11.2018 15:01
    2. Güncelleme: 19.11.2018 16:41
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