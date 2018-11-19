Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra topla çalışmalara geçildi.
Ardından pas çalışması yapan futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
İdmanda, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 19.11.2018 15:01
- Güncelleme: 19.11.2018 16:41
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
-
Galatasaray'dan Younes Belhanda açıklaması: "6 hafta..."
Toplam 1
Yorum
abc ozan kabak nasil defanstaki eksiklerden oynamaya basladiysa. simdi göbekte de celil ve yunus zamani
-
Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisinde kale kimin?
Toplam 1
Yorum
aaa uğurcanla olacak iş değil
Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.