"Tamer hocadan sonra pozitif hava oluşturmak istedik"

Teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş maçına takımın başına çıkan teknik sorumlu Hakan Keleş, Tamer hocaya teşekkür ederek sözlerine başlarken, "Hafta başında Tamer hocamızla bir ayrılık yaşadık. Kendisine çok teşekkür ederim takıma katkılarından dolayı.

Yeni hoca arayışlarına başladık. En yakın zamanda kulübümüz en uygun hocayı bulacaktır. Tamer hoca ayrıldıktan sonra pozitif hava oluşturmak istedik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı iyi çalıştık. Geriye düşmemize rağmen galibiyeti yakaladık. Takımımızın iyi bir takım olduğunu ama sonuca yansıtamadığını biliyorduk. Bu maçta sonuca yansıttık. Hak ettiğimiz, mücadelemizi öne çıkardığımız bir maç oldu. İnşallah bunu devam ettiririz" dedi.

"BİR EKİP KURARAK DEVAM EDEBİLİRİZ"

Beşiktaş'a iyi çalıştıklarını belirten Keleş, "Öncelikle içeride oynadığı için Beşiktaş'ın ofansif oynayacağını biliyorduk. Kenar beklerini hızlı çıkaracaklarını biliyorduk. Biz de hızlı toplarla sonuca gitmek istiyorduk. Bu tip maçlarda mücadele öne çıkınca sonucu da yakalıyorsunuz zaten" dedi. 2 senedir takımda olduğunu söyleyen Hakan Keleş, "Samet hocayla gelmiştim ama başkanımız kalmamı istedi ben de kaldım. Tamer hocamızla da beraberdim. Kulüpte size bir görev veriliyor. Biz elimizden geleni yaptık. Sivas camiası büyük bir camia. Yeni bir hoca geldiği zaman belki devam ederiz. Ben tabii ki isterim ama buna başkan karar veriyor. Bunları konuştuk. Öyle uygun görüyorlarsa bir ekip kurarak devam edebiliriz" açıklamasını yaptı.