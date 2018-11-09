Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan ve yalnızca 11 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sivasspor'da görevinden ayrılan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ardından yeni teknik adam için çalışmalar sürdürülüyor. Sivas'ta Konyaspor beraberliğinin ardından istifa eden Tuna'nın yerine 3 aday ön plana çıktı. Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, geçen sezon Gençlerbirliği'nde iki kez görev alan Ümit Özat ile son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu'nu listesine aldı.



İMZA AN MESELESİ



Yiğido'da kurmayların bu isimler arasında Özat'la anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki teknik adamla görüşmelerini sürdüren yönetimin aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı bildirildi. Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkmayan isteyen Sivasspor'da Ümit Özat'la imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi. Çalıştırdığı takımlarda söylemleriyle dikkat çeken Fenerbahçeli eski futbolcu, 2 sezon Ankaragücü birer sezon Manisa, Elazığ, Bolu, Samsun, Mersin İdmanyurdu ve son olarak iki sezon G.Birliği'nde görev yapmıştı.