Yiğido'da rota Ümit Özat
Kırmızı-beyazlılar’ın, Ümit Özat, Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu üçlüsü arasında 42 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan ve yalnızca 11 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sivasspor'da görevinden ayrılan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ardından yeni teknik adam için çalışmalar sürdürülüyor. Sivas'ta Konyaspor beraberliğinin ardından istifa eden Tuna'nın yerine 3 aday ön plana çıktı. Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, geçen sezon Gençlerbirliği'nde iki kez görev alan Ümit Özat ile son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu'nu listesine aldı.
İMZA AN MESELESİ
Yiğido'da kurmayların bu isimler arasında Özat'la anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki teknik adamla görüşmelerini sürdüren yönetimin aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı bildirildi. Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkmayan isteyen Sivasspor'da Ümit Özat'la imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi. Çalıştırdığı takımlarda söylemleriyle dikkat çeken Fenerbahçeli eski futbolcu, 2 sezon Ankaragücü birer sezon Manisa, Elazığ, Bolu, Samsun, Mersin İdmanyurdu ve son olarak iki sezon G.Birliği'nde görev yapmıştı.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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