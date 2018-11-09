Yiğido'da rota Ümit Özat – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Yiğido'da rota

    Yiğido'da rota Ümit Özat

    Kırmızı-beyazlılar’ın, , ve üçlüsü arasında 42 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi

    'de geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan ve yalnızca 11 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 'da görevinden ayrılan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ardından yeni teknik adam için çalışmalar sürdürülüyor. Sivas'ta beraberliğinin ardından istifa eden Tuna'nın yerine 3 aday ön plana çıktı. Deplasmanda ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, son olarak 'yı çalıştıran , geçen sezon 'nde iki kez görev alan ile son olarak 'u çalıştıran 'nu listesine aldı.

    İMZA AN MESELESİ

    Yiğido'da kurmayların bu isimler arasında Özat'la anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki teknik adamla görüşmelerini sürdüren yönetimin aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı bildirildi. Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkmayan isteyen Sivasspor'da Ümit Özat'la imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi. Çalıştırdığı takımlarda söylemleriyle dikkat çeken Fenerbahçeli eski futbolcu, 2 sezon Ankaragücü birer sezon Manisa, Elazığ, Bolu, Samsun, ve son olarak iki sezon G.Birliği'nde görev yapmıştı.

    1. 9.11.2018
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