Yiğido’da 3 aday – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Yiğido’da 3 aday

    Yiğido’da 3 aday
    'da yeni için çalışmalar sürdürülüyor. 'nın yerine 3 aday ön plana çıktı. Deplasmanda ile karşılaşacak olan kırmızı- beyazlılarda teknik direktör adayları arasında , ile son olarak da listeye girdi. Yiğido, yeni hocayla Beşiktaş maçı öncesi anlaşacaklarını söyledi. Özat 2 sezon Ankaragücü birer sezon , , , , Mersin İY ve 2 sezon 'ni çalıştırmıştı. Özdeş, iki sezon Manisa, birer sezon G.Birliği, , Karşıyaka, Elazığ'da görev almış ve bu sezon Kasımpaşa'dan 7. haftada ayrılmıştı. Hamzaoğlu ise , Eyüp, , Akhisar, , , Osmanlı ve 'yı çalıştırdı. Kırmızı- beyazlı camianın Paşa'da ses getiren işler yapan Özdeş'i istediği öğrenildi.
    1. 8.11.2018
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