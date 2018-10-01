Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Sivas, ligde galibiyeti bulunmayan Bursa'yı Robinho'nun golleriyle evine eli boş gönderdi. Yiğido, 13'te Emre'nin yan ağlarda kalan vuruşuyla maça hızlı başladı. Bursa'da 30'da Tunay'ın şutu direği yaladı. 34'te orta sahadan aldığı topla hareketlenen Robinho, ceza yayı üzerinden plase bir vuruşla Okan'ı avladı: 1-0. İkinci yarıdaki tek ciddi atağında Chedjou'yla yararlanamayan Bursa, Yiğido'nun Brezilyalı yıldızını tutamadı. 90+1'de Ziya'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Robinho, çaprazdan usta işi bir vuruşla kaleci Okan'ı ikinci kez avladı ve Timsah'ı adeta tek başına yıktı: 2-0.



AYBABA'DAN KADRO DIŞI MESAJI

Ligde 7. maçından da hüsranla ayrılan Bursa'da Samet Aybaba, kadro dışı mesajı verdi. Aybaba, "Futbol bu, içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncuların bazılarına şans veriyorum, kullanamıyorlar. Bu hafta yaptırım uygulayıp Ankaragücü'nü yenmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



ROBİNHO ÇOK ÖZEL OYUNCU

Ligde 5 maç sonra kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Sivas Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmanın yıldızı Robinho'ya övgü yağdırdı. Tuna, "Robinho bugün olması gerektiği gibiydi. Geçen haftalarda bu tip pozisyonlar bulup gole çevirememişti. Çok özel bir oyuncu" yorumunu yaptı.