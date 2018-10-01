Sivas'ta Robinho şov!
Yiğidolar, 5 maçlık galibiyet hasretine Bursaspor zaferiyle son verdi. 2 golle maça damga vuran Brezilyalı yıldız, hem siftah yaptı hem klasını konuşturdu. Timsah ise 153 gündür kazanamıyo
Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Sivas, ligde galibiyeti bulunmayan Bursa'yı Robinho'nun golleriyle evine eli boş gönderdi. Yiğido, 13'te Emre'nin yan ağlarda kalan vuruşuyla maça hızlı başladı. Bursa'da 30'da Tunay'ın şutu direği yaladı. 34'te orta sahadan aldığı topla hareketlenen Robinho, ceza yayı üzerinden plase bir vuruşla Okan'ı avladı: 1-0. İkinci yarıdaki tek ciddi atağında Chedjou'yla yararlanamayan Bursa, Yiğido'nun Brezilyalı yıldızını tutamadı. 90+1'de Ziya'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Robinho, çaprazdan usta işi bir vuruşla kaleci Okan'ı ikinci kez avladı ve Timsah'ı adeta tek başına yıktı: 2-0.
AYBABA'DAN KADRO DIŞI MESAJI
Ligde 7. maçından da hüsranla ayrılan Bursa'da Samet Aybaba, kadro dışı mesajı verdi. Aybaba, "Futbol bu, içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncuların bazılarına şans veriyorum, kullanamıyorlar. Bu hafta yaptırım uygulayıp Ankaragücü'nü yenmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
ROBİNHO ÇOK ÖZEL OYUNCU
Ligde 5 maç sonra kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Sivas Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmanın yıldızı Robinho'ya övgü yağdırdı. Tuna, "Robinho bugün olması gerektiği gibiydi. Geçen haftalarda bu tip pozisyonlar bulup gole çevirememişti. Çok özel bir oyuncu" yorumunu yaptı.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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