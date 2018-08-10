Sivasspor'da samba rüzgarı esecek
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'da samba rüzgarı esecek

    Sivasspor'da samba rüzgarı esecek

    Demir Grup , savunma oyuncusu ile resmi sözleşme imzalamasının ardından kadrosundaki futbolcu sayısını 3'e çıkardı.

    Kadrosunda Robinho ve 'dan ettiği dos Santos'u da bulundurulan kırmızı-beyazlı ekip yeni sezonda sahalarda samba rüzgarı estirecek.


    Geçen sezonu 7. sırada tamamlayarak adından söz ettiren Demir Grup yeni sezona da iddialı giriyor. Teknik direktörlüğünü 'in en genç teknik direktörü 'nın yaptığı kırmızı-beyazlı ekip yaptığı transferlerle de adından söz ettiriyor. Geçen sezon kariyerinde Milan, ve gibi takımların bulunduğu Robinho'yu kadrosuna katan Yiğidolar, kadrosunu futbolcularla güçlendirmeye devam ediyor.


    Yeni sezonda samba rüzgarının eseceği kırmızı-beyazlı ekip 'nın Barcelona takımından Douglas Pereira dos Santos'u kiralık olarak kadrosuna katarak önemli bir transferi gerçekleştirdi. Douglas transferinin ardından Sivasspor Robinho'nun bir dönem Santos'da beraber oynadığı 31 yaşındaki Brezilyalı stoper 'ı da satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Braz transferiyle kadrosundaki sambacı sayısını 3'e çıkaran kırmızı-beyazlı ekip kadrosunda 9 ayrı milletten 12 yabancı oyuncu bulunduruyor.

    1. 10.8.2018 11:56
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