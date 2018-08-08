Robinho eski numarasında
Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Yeni transferler Aydın Karabulut 17, Erdoğan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho ise futbola başladığı Santos'ta kullandığı 7 numaraya döndü.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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