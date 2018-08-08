Robinho eski numarasında – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    eski numarasında

    <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a> eski numarasında

    'da öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

    'da öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Yeni transferler 17, Erdoğan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız ise futbola başladığı Santos'ta kullandığı 7 numaraya döndü.

    1. 8.8.2018
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