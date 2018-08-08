Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Yeni transferler Aydın Karabulut 17, Erdoğan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho ise futbola başladığı Santos'ta kullandığı 7 numaraya döndü.