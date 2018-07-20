Yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Sivasspor, Azerbaycan ekibi Sebail ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 17'de Mert Hakan Yandaş ve 35'te Arouna Kone'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.