Yiğido galip: 2-1 – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    galip: 2-1

    Yiğido galip: 2-1

    Yeni sezon hazırlıklarını kampında sürdüren , ekibi ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

    hazırlıklarını kampında sürdüren , ekibi ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 17'de Mert Hakan Yandaş ve 35'te 'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

    1. 20.7.2018
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