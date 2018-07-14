Robinho Sivas’ta mutlu kalacak – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’ta mutlu kalacak

    Robinho Sivas’ta mutlu kalacak
    Sivasspor , transferler konusunda bilgi verdi. Tuna, "Stoper, sağ bek, orta alan ve kanat forvet özellikli bir oyuncuya ihtiyacımız var" dedi. Genç çalıştırıcı, iddiaları çıkan için ise, "Robinho kalacak. Burada mutlu" dedi.
    1. 14.7.2018
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