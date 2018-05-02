Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
Demir Grup Sivasspor kafilesinde, teknik direktör Samet Aybaba ve teknik heyetin yanı sıra futbolcular Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Auremir, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, Carl Medjani, John Boye, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Henri Saivet, Serhiy Rybalka, Serkan Sarıkaya, Mert Hakan Yandaş, Robinho, Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Cyriac, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın İstanbul'da saat 17.00'de basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenman ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşması 4 Mayıs Cuma saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak.
- 2.5.2018 19:13
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 2
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GS ŞAMPİYON BELLİ, DİĞER SIRALAMALARI KONUŞALIM.
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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Toplam 1
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Kral Beşiktaşdan öğreniyorlar hep bunları.
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
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BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
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