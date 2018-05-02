Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

    Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

    'in 32. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamladı.

    'in 32. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamladı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

    Demir Grup Sivasspor kafilesinde, teknik direktör ve teknik heyetin yanı sıra futbolcular , Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Auremir, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, Carl Medjani, John Boye, Hakan Bilgiç, , Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Henri Saivet, Serhiy Rybalka, Serkan Sarıkaya, Mert Hakan Yandaş, Robinho, Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Cyriac, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın İstanbul'da saat 17.00'de basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenman ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşması 4 Mayıs Cuma saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak.

    1. 2.5.2018 19:13
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