Yiğido Aybaba'yla coştu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yiğido Aybaba'yla coştu

    Yiğido Aybaba'yla coştu

    Ligde 41 puanla 7. sırada Avrupa mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar son 5 sezonda 27. haftalar itibariyle en yüksek puanı elde etti. , “İnşallah Avrupa kupalarına adımızı yazdıracağız” diye camiaya söz verdi

    BU sezon tekrar yükseldiği Spor Toto 'de aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa kupaları yarışına katılan Sivasspor, son 5 yılın en iyi performansını sergiliyor. Kırmızı- beyazlılar, 27 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı. yönetiminde şahlanan Yiğido, 27. haftalar itibariyle Süper Lig'de 2015-2016'da 21, 2014- 2015'te 31, 2013-2014'te 40 ve 2012-2013'te 35 puan toplamıştı. Yiğido, 2011-12'de 'la 42 puanı yakalamıştı.

    'HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ'
    Karabük galibiyetini Konya deplasmanında perçinlemeyi isteyen Yiğido'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Avrupa hedefleri için çok kritik bir maça çıkacaklarını söylediği öğrenildi. Robinho, Kone, Saivetli kadroyla önemli başarılara imza atmaya hazırlanan Aybaba'nın, "Sezon başında üst sıraları hedef olarak belirlemiştik. Hatta 'sezonu hedef olan bir yerde bitirelim' dedik. İnşallah Avrupa kupalarına adımızı yazdıracağız. Hedefe doğru gidiyoruz" diye camiasına söz verdiği belirtildi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yiğido Aybaba'yla coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN