Yiğido Aybaba'yla coştu
Ligde 41 puanla 7. sırada Avrupa mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar son 5 sezonda 27. haftalar itibariyle en yüksek puanı elde etti. Teknik Direktör Samet Aybaba, “İnşallah Avrupa kupalarına adımızı yazdıracağız” diye camiaya söz verdi
'HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ'
Karabük galibiyetini Konya deplasmanında perçinlemeyi isteyen Yiğido'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Avrupa hedefleri için çok kritik bir maça çıkacaklarını söylediği öğrenildi. Robinho, Kone, Saivetli kadroyla önemli başarılara imza atmaya hazırlanan Aybaba'nın, "Sezon başında üst sıraları hedef olarak belirlemiştik. Hatta 'sezonu hedef olan bir yerde bitirelim' dedik. İnşallah Avrupa kupalarına adımızı yazdıracağız. Hedefe doğru gidiyoruz" diye Sivas camiasına söz verdiği belirtildi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:49
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
Yiğido Aybaba'yla coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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