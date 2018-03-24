Sivasspor 8 eksikle çalıştı – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    8 eksikle çalıştı

    Sivasspor 8 eksikle çalıştı
    Sahasındaki Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren 'in flaş ekibi , haftası nedeniyle bu çalışmalarını 8 eksikle gerçekleştirdi. Antrenmana milli takımlarda bulunan Carl Medjani, Thievy Bifouma, Delvin N'Dinga, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve ile izinli olan yıldız golcü Aronua Kone katılmadı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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