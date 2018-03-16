Sivasspor 3 puan peşinde – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    3 puan peşinde

    Sivasspor 3 puan peşinde

    'in 26. haftasında yarın deplasmanda 'a konuk olacak Demir Grup , karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak -Demir Grup karşılaşmasını hakem yönetecek. Ligde geride kalan 25 haftada Sivasspor 38 puanla 8. sırada, Bursaspor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

    Karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayarak dün Bursa'ya giden kırmızı-beyazlılar, bugün Bursaspor'un 'nde yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek, maç saatini bekleyecek.

    UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdüren Sivasspor, rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

    Kırmızı-beyazlı ekipte Bursaspor maçı öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin Ndinga, Arouna Kone, Emre Kılınç, Hakan Bilgiç ve Carl Medjani sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

    Demir Grup Sivasspor'un, Bursa'ya giden kafilesinde, futbolculardan Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Auremir Dos Santos, Paul Papp, Nils Bjarsmyr, Carl Medjani, John Boye, Vitaly Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Delvin Ndinga, Serhiy Rybalka, Henri Saivet, Serkan Sarıkaya, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Robinho, Thievy Bifouma, Zoro Cyriac, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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