Sivasspor 3 puan peşinde
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Bursaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde geride kalan 25 haftada Sivasspor 38 puanla 8. sırada, Bursaspor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor.
Karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayarak dün Bursa'ya giden kırmızı-beyazlılar, bugün Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek, maç saatini bekleyecek.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdüren Sivasspor, rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte Bursaspor maçı öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin Ndinga, Arouna Kone, Emre Kılınç, Hakan Bilgiç ve Carl Medjani sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Demir Grup Sivasspor'un, Bursa'ya giden kafilesinde, futbolculardan Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Auremir Dos Santos, Paul Papp, Nils Bjarsmyr, Carl Medjani, John Boye, Vitaly Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Delvin Ndinga, Serhiy Rybalka, Henri Saivet, Serkan Sarıkaya, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Robinho, Thievy Bifouma, Zoro Cyriac, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:25
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
Giu20 Ronaldo Türkiyede sadece Göztepede oynarım dedi, başkan unut sen onu ...
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
ferit kıraponunu bile alamasın hadi ordan
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 8
Yorum
KrAlex Şu asalete bak. Günün birinde bu kulüpte hak ettiğin yerde olacaksın kaptan aziz defolup gidince hak ettiğin yerde olacaksın.
Sivasspor 3 puan peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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