Sivas telafi peşinde – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    telafi peşinde

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a> telafi peşinde
    ve 'yle Avrupa yarışı yapan , maçındaki puan kaybını 'da telafi etmek istiyor. , "'da zor bir maç olacak. karşısında yaptığımız hataları tekrarlamazsak usta ayaklarımızla galip geleceğimize inanıyorum" dedi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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