Sivasspor kaybetmiyor
Kırmızı-beyazlı ekip, ligde evinde 6 maçtır kaybetmiyor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta Medipol Başakşehir'i 1-0, Osmanlıspor'u 3-2, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 25. haftasında dün de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Kone 11. golünü attı
Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Arouna Kone, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.
Kasımpaşa karşısında kırmızı-beyazlı ekip adına 2 gole imza atan 34 yaşındaki golcü, sergilediği futbolla da beğeni topladı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:46
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 3
Yorum
Q 7 FARUK ÖZAKTAN BAŞKASI YALAN. BU İŞİ BİLEN BIRISI GELSIN ARTIK HELE HACIOSMANOĞLUNUN ISMININ GECMESI TARAFTARA HAKARETTIR.KULÜBÜ BATIRDI BU N
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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