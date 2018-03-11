Sivasspor kaybetmiyor – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Sivasspor kaybetmiyor

    Sivasspor kaybetmiyor

    Kırmızı-beyazlı ekip, ligde evinde 6 maçtır kaybetmiyor

    'in 25. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalan iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

    Ligin 15. haftasında evinde 'i 1-0 yenerek seri başlatan temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

    Bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta Medipol Başakşehir'i 1-0, 'u 3-2, ve 'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 25. haftasında dün de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

    Kone 11. golünü attı
    Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu , ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

    Kasımpaşa karşısında kırmızı-beyazlı ekip adına 2 gole imza atan 34 yaşındaki golcü, sergilediği futbolla da beğeni topladı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:46
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