Hedefe gidiyoruz – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Hedefe gidiyoruz

    Hedefe gidiyoruz

    ’da şov yapan ’ta , “Bir hedef koymuştuk; yukarılarda duralım, orada kalalım, diye. Ona doğru gidiyoruz” dedi

    Robinho ve Koneli kadrosuyla Avrupa yolunda emin adımlarla ilerleyen 'da 4-1'lik zaferi büyük bir moral oldu. Teknik Direktör , hedeflerinin ligde üst sıralar olduğunu aktarıp, "Bir hedef koymuştuk; yukarılarda duralım, orada kalalım, hatta sezonu hedef olan bir yerde bitirelim, diye. Ona doğru gidiyoruz. Maç maç bakmamız lazım" dedi. oyuncular strese girmesin EVLERİNDE ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Maç maç bakacağız, kazandıkça bakıp nerede olduğumuzu görüp, nereyi hedeflediğimizi görmek daha mantıklı. Oyuncuları da strese sokmaya gerek yok" diye konuştu.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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