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    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : 3 Osmanlı: 2

    Robinho: 3 Osmanlı: 2

    İki güzel gol ve enfes bir asistle zaferin mimarı olan , Sivas ile çıktığı 3 maçta 3 gole ulaştı. Musa ve Cikalleshi’nin sayıları ise ’u düşme hattından kurtaramadı

    ile 'un hem seyre hem de gole doyuran karşılaşmasında kazanan Yiğidolar oldu: 3-2. 24'te 'nun müthiş plase vuruşu ile öne geçen Sivasspor ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. 61'de Cikalleshi beraberliği getirirken, 71'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Musa Çağıran Osmanlı'yı üstünlüğe taşıdı. Sivasspor'un bu golden sonra ataklarını sıklaştırdığı sırada sahneye yeniden Robinho çıktı ve 83. dakikada bu kez müthiş bir sol plase vuruşla beraberliği getirdi.

    KAPANIŞI CYRİAC YAPTI
    Son bölümleri büyük heyecanla geçen maçta dakikalar 90'ı gösterirken Robinho bu kez de enfes bir ara pasla 'ı topla buluşturdu; Fildişili de Sivasspor'a 3 puanı getiren golü attı.

    Aybaba: Güzel işler yapıyoruz SİVAS'ın hocası , çekişmeli bir maç oynadıklarını belirtip, "Kazanıp çıkışımızı sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtınca önemli işler yapıyoruz" dedi. Aybaba, gelecek haftaki maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydetti.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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