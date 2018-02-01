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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Saivet ’ta

    Saivet Sivas’ta
    'un Newcastle'dan kiraladığı 27 yaşındaki Senegalli maestro Henri Saivet, imzayı attı. Tecrübeli futbolcu imza töreni sonrasında, "Buraya takımımı üst sıralara taşımak ve belki de Avrupa kupalarına gitmek için geldim" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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