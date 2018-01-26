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    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ikna etti

    Roberto Carlos ikna etti

    'un eski teknik direktörü , Robinho'nun transfer sürecini anlattı. Carlos, "Robinho'ya 'dan 3 teklif vardı. Santos, ve Fluminense talip olmuştu. Sivasspor dışında talipleri fazlaydı. Kendisine Sivasspor'un onun için iyi bir adres olacağını söyledim ve ikna ettim" bilgisini verdi.

    Robinho'nun 34. yaş günü Sivasspor Tesisleri'nde kesilen doğum günü pastasıyla kutlandı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:53
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