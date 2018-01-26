Roberto Carlos ikna etti
Sivasspor'un eski teknik direktörü Roberto Carlos, Robinho'nun transfer sürecini anlattı. Carlos, "Robinho'ya Brezilya'dan 3 teklif vardı. Santos, Sao Paulo ve Fluminense talip olmuştu. Sivasspor dışında talipleri fazlaydı. Kendisine Sivasspor'un onun için iyi bir adres olacağını söyledim ve ikna ettim" bilgisini verdi.
Robinho'nun 34. yaş günü Sivasspor Tesisleri'nde kesilen doğum günü pastasıyla kutlandı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:53
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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