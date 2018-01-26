Roberto Carlos ikna etti

Sivasspor'un eski teknik direktörü Roberto Carlos, Robinho'nun transfer sürecini anlattı. Carlos, "Robinho'ya Brezilya'dan 3 teklif vardı. Santos, Sao Paulo ve Fluminense talip olmuştu. Sivasspor dışında talipleri fazlaydı. Kendisine Sivasspor'un onun için iyi bir adres olacağını söyledim ve ikna ettim" bilgisini verdi.

Robinho'nun 34. yaş günü Sivasspor Tesisleri'nde kesilen doğum günü pastasıyla kutlandı.