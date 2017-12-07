Yenilmez takım yok

Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Yenilmez takım yoktur” diyerek konuk edecekleri lider Başakşehir’e gözdağı verdi

LİGDE üst üste 3 maçını kaybeden Sivasspor, M.Başakşehir karşısında kötü gidişatına son vermek istiyor. Lig lideri ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Yenilmez takım yoktur, futbol bu. Öyle maçlara gidiyorsunuz ki kaybetme ihtimalimiz yok diyorsunuz ama oyun içerisinde farklı şeyler çıkıyor. Bazı maçlarda da çıkmıyor, inşallah öyle bir maç olur. Bu maçtan mutlaka puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.



FİKSTÜRÜMÜZ ÇOK ZOR

AYBABA, son üç maçı kazanamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Son 6 haftada çok zorlu bir fikstürümüz vardı. Futbolda şans faktörü de vardır, maalesef bazı maçlarda yöneten arkadaşların yaptığı şeyler bizim puansız ayrılmamıza neden oldu. İnşallah bundan sonraki 3 maçta da hem yönetenlerin hatası olmaz, hem de biz sahada daha doğru işler yaparız ve puanlarla ayrılırız" diye konuştu.