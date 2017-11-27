 Ligde siftahı eski takımına yaptı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Ligde siftahı eski takımına yaptı

    Ligde siftahı eski takımına yaptı
    ESKİ Trabzonsporlu Muhammet Demir, Sivasspor ile bu sezon ligdeki ilk golünü bordo-mavili takıma attı. 12. dakikada tartışmalı bir pozisyon sonrası düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Muhammet, Sivas'ın en iyilerindendi. Fırtına'da forma giydiği dönemde performansı ile sık sık eleştirilen 25 yaşındaki oyuncu, Trabzon'da 25 maça çıkıp sadece 5 gol atabilmişti.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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