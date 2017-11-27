Ligde siftahı eski takımına yaptı

ESKİ Trabzonsporlu Muhammet Demir, Sivasspor ile bu sezon ligdeki ilk golünü bordo-mavili takıma attı. 12. dakikada tartışmalı bir pozisyon sonrası düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Muhammet, Sivas'ın en iyilerindendi. Fırtına'da forma giydiği dönemde performansı ile sık sık eleştirilen 25 yaşındaki oyuncu, Trabzon'da 25 maça çıkıp sadece 5 gol atabilmişti.