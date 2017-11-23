Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, mevsimin ilk karının hem toprağa hem de futbola bereket getirmesini diledi.
Süper Lig'de konuk edecekleri Trabzonspor'un yükselişe geçtiğine dikkati çeken Aybaba, "İyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim de 6-7 haftadır sahaya çok iyi yansıttığımız işler var. Zor bir maç olacak. Biz daha çok isteyeceğiz." diye konuştu.
Futbolcularla konuştuğunu anlatan Aybaba, "Oyuncularımızla bir sürü konuda mutabıkız. Birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Çalışacağız, bu maça daha iyi konsantre olacağız. Kazanıp bir maç ara verdiğimiz galibiyetlere devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- Antrenman
Samet Aybaba yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 21 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.
Ganalı stoper John Boye, takımdan ayrı koştu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:11
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Bedelsiz başarı!
Toplam 11
Yorum
CELAL BIDE 5 MIL 5 MIL BASIP ALDIKLARINI YAZARSANIZ LTF HANGISI TUTMUS FRANCO MEDEL MITROVIC MILOSEVIC NEGREDO
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Giuliano 5-1 yenilen G.Saray için bakın ne dedi
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY BOGASI NERESİ İYİYMİŞ GÜÇLÜYMÜŞ KENDİ SAHALARINDA JOHSENİN BUZ GOLÜNÜ, DENAYERİN KIRMIZISINI VERMEYEN CÜNEYTE DUA ETSİNLER LİGİN KADERİYLE OYNADI
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Okay 11’e dönüyor
Toplam 1
Yorum
Trabzonlu Dönsün tabi, dönsün de onun dönüşüyle gevşeyecek olan Trabzonspor orta sahası yeni mağlubiyetlere yelken açsın. Şu adamı bir şey sanmayın...
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