 Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

    Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

    Demir Grup , Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Demir Grup Teknik Direktörü Samet Aybaba, mevsimin ilk karının hem toprağa hem de futbola bereket getirmesini diledi.

    Süper Lig'de konuk edecekleri Trabzonspor'un yükselişe geçtiğine dikkati çeken Aybaba, "İyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim de 6-7 haftadır sahaya çok iyi yansıttığımız işler var. Zor bir maç olacak. Biz daha çok isteyeceğiz." diye konuştu.

    Futbolcularla konuştuğunu anlatan Aybaba, "Oyuncularımızla bir sürü konuda mutabıkız. Birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Çalışacağız, bu maça daha iyi konsantre olacağız. Kazanıp bir maç ara verdiğimiz galibiyetlere devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


    - Antrenman

    Samet Aybaba yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

    Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 21 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

    Ganalı stoper John Boye, takımdan ayrı koştu.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:11
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