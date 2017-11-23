Aybaba: "Seriye devam etmek istiyoruz"
Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan D.G. Sivasspor, hazırlıklarını kar altında sürdürdü.
Teknik Direktör Samet Aybaba antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada yılın ilk karının yağdığını ve yağan karın hem toprağa hem de futbola bereket getirmesi diledi. Trabzonspor'un yükselişe geçtiğini kaydeden Aybaba, "İyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim de 6-7 haftadır çok iyi yansıttığımız işler var sahada. Zor bir maç olacak biz daha çok isteyeceğiz, taraftarlarımız daha çok isteyecek" dedi.
Oyuncularla sürekli konuştuklarını belirten Aybaba, "Oyuncularımızla bir sürü konuda mutabıkız. Birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Çalışacağız, bu maça daha iyi konsantre olacağız ve kazanıp bir maç ara verdiğimiz seriye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
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Feghouli yolcu
Toplam 23
Yorum
gsli trdeki en kaliteli oyuncu gitmesi kotu olur ama gonlu yoksa gule gule
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 4
Yorum
östersunds BEŞakşehir gesenin nasıl içinden geçti ama, alanya da saplayınca geseye çok güzel olacak.
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Akbaba'ya sıkı önlem
Toplam 2
Yorum
östersunds porto Beşiktaş'a önlem alır , bu himmetsporda alanyanın oyuncusuna önlem alır.
Aybaba: "Seriye devam etmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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