 "Konyaspor maçına 20 bin kişi bekliyoruz" – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    " maçına 20 bin kişi bekliyoruz"

    "<a href="/index/konyaspor?id=7e36a917-dbfa-42a3-8274-c5ad959435da" class="" rel="tag">Konyaspor</a> maçına 20 bin kişi bekliyoruz"

    Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor'un Teknik Direktörü , ligin 11. haftasında oynayacakları Atiker maçına 20 bin taraftar beklediklerini söyledi.

    Ligde hafta sonu kendi sahasında Atiker 'u konuk edecek olan D.G. Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yenileme çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas ve kondisyon çalışan futbolcular çift kale ile antrenmanı tamamladı. Antrenmanda sakatlığı bulan John Boye takımdan ayrı çalıştı.

    'un iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen Teknik Direktör , "Birlikte hareket edebiliyorlar. Yeni bir teknik direktörleri var zor bir maç olacak. Ama biz her zamanki ciddiyetimizle çalışmalarımız bu yönde yoğunlaştıracağız. Arkadaşlarımız işin ciddiyetini biliyor. Yukarı çıktıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Bizler mutlu oldukça şehir ve yöneticiler de mutlu oluyor. Daha çok istiyoruz her şeyi futbolcularda bunun bilincinde biz bu maçı da kazanıp yukarılara doğru gitmeyi bütün takım halinde planlıyoruz. İnşallah istediğimiz şekilde sonuçlanır" dedi.

    "İYİ OYNADIĞIMIZ MAÇLARI KAZANAMADIK"
    Sivasspor'un kendi sahasında deplasmandan daha başarılı sonuçlar almasının sorulması üzerine Aybaba, "Takımlarda artık bizi çalışmaya başladı. Hiç hesapta olmayan yukarı giden bir takımın 'neresinde ne var, nasıl bir önlem alabiliriz' diye karşı takımda çalışıyoruz. Nasıl biz önlem almak için rakiplerimize çalışıyorsak onlarda bize çalışmaya başladılar. Doğal olarak sıkışıyoruz bazı maçlarda ama iyi oynadığımız maçlar vardı kazanamadık onları bundan sonraki maçları iyi oynayıp kazanabilirsek önümüzdeki maçların kolay geçeceğini düşünüyorum" cevabını verdi.
    Konyaspor maçına 20 bin kişi beklediklerini ifade eden Aybaba, "Biraz havalar soğudu ama etkilemez diye düşünüyorum. Sivas'ın insanı soğuğu seviyor. Bu bölgenin bir tane takımı var o da Sivasspor. İnsanların biraz fedakarlık yapması lazım. Futbolcuların da buna ihtiyacı var. Coşkuya, sevgiye ihtiyacı var. O da tamamlanırsa biz de dört dörtlük bir takım olma yolunda mesafe kat ederiz" şeklinde konuştu. Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını belirterek, kupada sonuna kadar gitmek istediklerini sözlerine ekledi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:18
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