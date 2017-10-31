Kırmızı-beyazlı ekibin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki gidişatın herkesin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Son haftalarda alınan galibiyetlerle Sivasspor'un toparlandığını dile getiren Hakan, takımın erken kurulamaması nedeniyle ligin başlarında bir ivme yakalayamadıklarını vurguladı. Takıma yeni katılan futbolcuların kalitesinin galibiyetlerde etkili olduğunu ifade eden Hakan, "Transferin son gününde gelen oyuncular vardı. Kısa sürede uyum sağlamaları takımın oturmasına sebep oldu." dedi.

"SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Hakan, ligin başından beri galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini belirterek "Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Bursaspor maçını da kazanabilirdik ama olmadı. Seriyi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu. Sivasspor'un Süper Lig'e veda ettiği 2015-2016 sezonundaki kadroda da yer aldığını anımsatan Hakan, şunları söyledi:

"Bu sezon aynı korkuyu yaşamak istemiyorduk. Hesaplarımızı hep bunun üzerine kurduk. Sivasspor her ne kadar Süper Lig takımı olsa da neticede bu sezon lige yeni başlayan bir takımız. Süper Lig'e yeni çıkan takımların ilk yılları genelde hep sıkıntılı geçer. Bu sıkıntıyı yaşamayalım diye kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Tehlike bölgesinden sürekli uzakta olmamız, puan farkını açmamız gerektiğini ve özellikle ilk devrede alt tarafla ilişkimizin kalmaması gerektiğini sürekli konuşuyoruz."

"HEDEFİ BÜYÜTMEK GEREKİYOR"

Alınan sonuçlarla iddialarının da arttığını dile getiren Hakan, "İyi sonuçlar, seri galibiyetler geldikten sonra ister istemez gözümüzü üst sıralara dikiyoruz. Önceden ligi ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedefliyorduk, şu anda iyi sonuçlar aldıkça ve üst sıralara yükseldikçe 'Avrupa neden olmasın' diye düşünür olduk. Artık bu düşünce doğrultusunda ilerliyoruz. Belki çok iddialı olacak ama farklı şeyler konuşulur oldu. Sonuçta çok güçlü takımlar var ama aldığımız sonuçlardan sonra kendimize güveniyoruz. Hedefsiz olmuyor, hedefi büyütmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Ligin 7. haftasında Antalyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 3 gole imzasını atan Hakan, takım olarak, Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos döneminde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ettikleri 2013-2014 sezonundaki havayı yakaladıklarını sözlerine ekledi.

SON 3 SEZONDAKİ 10. HAFTA PERFORMANSI

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de mücadele ettiği son 3 sezonda 10. haftalar itibarıyla en başarılı performansını ortaya koydu. Süper Lig'e 2015-2016 sezonunda veda eden ve bir sezon aradan sonra yeniden yükselen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor. Ligde son olarak 6. haftada Göztepe'ye 3-2 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Sivasspor'un 16 puanı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'de mücadele ettiği son 3 sezondaki 10. hafta performansları şöyle: