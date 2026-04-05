Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor ile Tümosan Konyaspor berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Samsunspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 14:19 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 16:32
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Samsunspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Samsunspor'un ev sahibi olduğu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede gol perdesini 23. dakikada Konyaspor'dan Bardhi penaltıdan kaydettiği gol ile açtı.

Bu gole Samsunspor'dan 42. dakikada Holse cevap verdi.

İlk yarı bu gollerle Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 72. dakikada Samsunspor adına Holse bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Tümosan Konyaspor'dan Kramer kaydettiği gol ile skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin 90. dakikasında konuk takımdan Nagalo 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında ev sahibi takımda Ntcham penaltı fırsatından yararlanamadı. Mücadelede başka önemli bir gelişme yaşanmadı ve Samsunspor-Konyaspor maçı 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Maçın ardından Samsunspor ligde 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Tümosan Konyaspor ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41