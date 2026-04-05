Samsunspor ile Tümosan Konyaspor berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Samsunspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Samsunspor'un ev sahibi olduğu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede gol perdesini 23. dakikada Konyaspor'dan Bardhi penaltıdan kaydettiği gol ile açtı.

Bu gole Samsunspor'dan 42. dakikada Holse cevap verdi.

İlk yarı bu gollerle Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 72. dakikada Samsunspor adına Holse bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Tümosan Konyaspor'dan Kramer kaydettiği gol ile skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin 90. dakikasında konuk takımdan Nagalo 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında ev sahibi takımda Ntcham penaltı fırsatından yararlanamadı. Mücadelede başka önemli bir gelişme yaşanmadı ve Samsunspor-Konyaspor maçı 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Maçın ardından Samsunspor ligde 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Tümosan Konyaspor ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.