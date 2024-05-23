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Markus Gisdol bıraktı

Samsunspor, Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Markus Gisdol bıraktı

Samsunspor, Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini duyurdu. Kırmızı-beyazlıları 8. haftada 1 puanla ligin son sırasında devralan Alman hoca, 43 puanla ligde bıraktı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada özetle, "Görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve yeni sezonda da çalışılmak istendiği iletilmiştir. Son görüşmede de kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir" denildi.

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