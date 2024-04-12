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Samsun umutlu

Samsunspor'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Samsun umutlu

Samsunsporlu futbolcular ve yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı. Başkan Vekili Veysel Bilen, yarınlara daha umutlu bakmak adına güzel bir birliktelik sağlandığını görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş ile oynayacağımız maçta futbolcularımızın camiamızı, taraftarımızı sevindirecek netice almasını ümit ediyoruz" diye umut dağıttı.

ŞİMŞEK MORALLİ

Ligde düşmeme mücadelesi veren Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Bugün de taktik çalışma gerçekleştirecek olan kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a giderek maç saatini bekleyecek.

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