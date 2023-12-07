Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokat Belediye Plevnespor'u mağlup eden Şimşekler Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Tokat Belediye Plevnespor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı.
Diğer futbolcular ise kapalı alanda fitness çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Zeki Yavru, Gaetan Laura ve Landry Dimata katılmadı.