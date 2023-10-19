Gisdol çok heyecanlı

Lige kötü başlayan ve 7 maçta sadece 1 puanla son sırada kalan Yılport Samsunspor'un Antalya kampı dün yapılan idmanın ardından sona erdi. Kırmızı- şimşekler, Samsun dışında yoğun bir antrenman temposunda güç depoladı. Pazar akşamı sahasında yeni teknik direktörü Markus Gisdol'un yönetiminde Başakşehir karşısında zorlu bir sınav verecek olan Karadeniz ekibinde hedef mutlak galibiyet olarak açıklandı. Futbolcuların, Antalya kampındaki istekli ve hırslı görüntüleri teknik ekibin de yüzünü güldürdü. Gisdol da "Samsun şehrinde bir statta ilk maç için çok heyecanlıyım, atmosferi yüksek şehir" diye umut dağıttı.

9 YIL SONRA İLK RANDEVU

Yılport Samsunspor ve Başakşehir toplam 8 kez birbirine rakip oldu. Bunların 3'ünü Kırmızı - Beyazlılar, 5'ini Başakşehir FK kazandı. İki takım arasında en son 11 Ocak 2014'te 1. Lig'de oynanan maçta ise Yılport Samsunspor rakibini 3-1 yendi.