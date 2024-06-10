Yalan 3. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 3. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 3. yeni bölümü ile dikkat çeken dizide Melike kocasının katili olmakla suçlanmaktadır. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan 3. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 3. BÖLÜM ÖZETİ

Zehra'dan son anda kurtulan Melike, Hazal'ın varlığını daha fazla saklayamaz. Duru ve Melike arasında da Kerim sayesinde beklenmedik bir iş birliği doğar. Melike'nin giderek güçlenmesinden korkan Berrin ve Hülya, Melike'yi etkisiz hale getirecek bir plan kurar.

Diğer tarafta Haluk da Hazal'ı kendi cephesine çekerek, Berrin'in sakladığı gerçeklerin izini sürmeye başlar. Melike'nin Hazal'ın başını büyük bir beladan kurtarmasıyla ikilinin arasında gerçek bir sıcaklık doğar. Diğer yandan Melike, Duru'yu da tasarım yarışması için destekler ve hep yanında olur. Yarışmanın final gecesinde Melike hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayacaktır: Yoksa Duru kendi kızı mıdır?

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?