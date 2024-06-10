Haberler Dizi Haberleri YALAN 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

YALAN 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 4. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 4. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 01:04 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 17:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YALAN 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 4. bölümü ile dikkat çeken dizide Melike kocasının katili olmakla suçlanmaktadır. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan 4. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Zehra'dan son anda kurtulan Melike, Hazal'ın varlığını daha fazla saklayamaz. Duru ve Melike arasında da Kerim sayesinde beklenmedik bir iş birliği doğar. Melike'nin giderek güçlenmesinden korkan Berrin ve Hülya, Melike'yi etkisiz hale getirecek bir plan kurar.

Diğer tarafta Haluk da Hazal'ı kendi cephesine çekerek, Berrin'in sakladığı gerçeklerin izini sürmeye başlar. Melike'nin Hazal'ın başını büyük bir beladan kurtarmasıyla ikilinin arasında gerçek bir sıcaklık doğar. Diğer yandan Melike, Duru'yu da tasarım yarışması için destekler ve hep yanında olur. Yarışmanın final gecesinde Melike hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayacaktır: Yoksa Duru kendi kızı mıdır?

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

Devlerin yarışı transfere sıçradı! F.Bahçe istedi, G.Saray devreye girdi
Buruk'tan Rafa Silva ve Amrabat açıklaması!
DİĞER
SÜPER KUPA FİNALİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Başbakan Erdoğan'dan Başkan Erdoğan'a... CHP'ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal'la havuç kokteyli sohbet
Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yalan 3. bölüm İZLE FULL
🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. bölüm fragmanı izle
TAVUKLU ŞAH PİLAV TARİFİ | Şah pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 HAZİRAN rakamları
EMEKLİ İKRAMİYE SON DAKİKA | İkramiye ödemeleri başladı! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 16:55
Bandırmaspor'da ikinci Mustafa Gürsel dönemi! Bandırmaspor'da ikinci Mustafa Gürsel dönemi! 16:48
Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak 16:31
Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu! Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu! 16:06
Bodrum FK'dan genç takviye! Bodrum FK'dan genç takviye! 15:34
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! 15:30
Daha Eski
Bakan Bak, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü! Bakan Bak, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü! 15:28
İspanya'da ırkçılığa hapis cezası! İspanya'da ırkçılığa hapis cezası! 15:06
Buruk'tan Rafa Silva ve Amrabat açıklaması! Buruk'tan Rafa Silva ve Amrabat açıklaması! 14:11
Okan Buruk'tan Mourinho sözleri! Okan Buruk'tan Mourinho sözleri! 12:45
İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa! İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa! 12:41
G.Saray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı G.Saray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı 12:06