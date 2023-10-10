Haberler Samsunspor Samsunspor’dan transfer yasağı açıklaması

Samsunspor’dan transfer yasağı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’dan FIFA tarafından getirilen transfer yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 18:17
Samsunspor’dan transfer yasağı açıklaması

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı ile cezalandırılan Yılport Samsunspor'da konuyla ilgili açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Samsunspor camiası, değerli Samsunspor taraftarları ve Türk futbol kamuoyunun dikkatine; FIFA tarafından kulübümüze gönderilen FIFA kararına karşı bu açıklamayı yapmamız zaruri olmuştur. Eski Futbolcumuz Arvydas Novikovas ve Avukatı ile FIFA kararı öncesinde karşılıklı anlaşma sağlanmış, ilgili anlaşmaya ilişkin olarak FIFA'nın bilgilendirilmesi noktasında karşı tarafça bir eksiklik meydana gelmişti. Bu nedenle, karşılıklı anlaşmamıza ve karşı tarafa ödemenin tamamının taahhüt süresi içerisinde ödememize rağmen; FIFA aleyhimize karar vermiş ve başvurumuzu kötü bir niyetle reddederek kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulamıştı. Söz konusu transfer yasağı 2023-2024 futbol sezonu kış ve 2024-2025 futbol sezonu yaz transfer dönemlerini kapsamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"İlgili yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin olarak; CAS nezdinde hukuki girişimlerimiz Ağustos ayı başında başlatılmış olup, İsviçre'deki FIFA ve CAS avukatlarımız nezdinde ilgili transfer yasağının kaldırılması için tüm hukuki çalışmalar özenle yapılmaktadır. Benzer haksız cezaların CAS tarafından kaldırıldığına yönelik birçok emsal karar hukukçularımız tarafından değerlendirilmekte ve kulüplerin lehine sonuçlandığı görülmektedir. Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır. Kulübümüz tüm bu süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir."

DİĞER
Son dakika: EURO 2032 resmen Türkiye'de! Dev organizasyonu İtalya ile birlikte düzenleyeceğiz
Başkan Erdoğan ve Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer'den önemli açıklamalar
Kırşehirspor kupada turladı!
PFDK'dan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a ceza!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarihin en kötü Samsun’u
Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor!
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle
DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"3 tane oyuncum okuma yazma bilmiyor!" "3 tane oyuncum okuma yazma bilmiyor!" 18:19
Gökhan İnler UEFA'nın programına seçildi Gökhan İnler UEFA'nın programına seçildi 18:08
Melissa Vargas depremzedelerle buluştu! Melissa Vargas depremzedelerle buluştu! 18:04
Kırşehirspor kupada turladı! Kırşehirspor kupada turladı! 15:55
Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu 16:12
Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman? 16:20
Daha Eski
Ajax Tadic olmadan ritim tutturamadı! Ajax Tadic olmadan ritim tutturamadı! 16:25
"2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız" "2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız" 16:30
Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi 17:55
Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman? Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman? 14:36
Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman? Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman? 14:40
Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman? Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman? 14:44