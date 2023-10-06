Süper Lig'de sonuncu sıradaki Samsunspor'da kaptan Osman Çelik, öz güven için ihtiyaçları olan tek şeyin galibiyet olduğunu söyledi. Çelik, "Rize maçıyla yeni sayfa açmak istiyoruz. Biz de eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz, çok üzülüyoruz" diye umut dağıttı.
SüperLig'de sonuncu sıradaki Samsunspor'da kaptan Osman Çelik, öz güven için ihtiyaçları olan tek şeyin galibiyet olduğunu söyledi. Çelik, "Rize maçıyla yeni sayfa açmak istiyoruz. Biz de eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz, çok üzülüyoruz" diye umut dağıttı.