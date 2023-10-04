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Hoca aradan sonra

Samsun Başkanı Yıldırım, yeni hocanın milli ara sonrası geleceğini söyledi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Hoca aradan sonra

Yılport Samsunspor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'la anlaşamayan kırmızı-şimşekler, rotasını yabancıya çevirdi. F.Bahçe'nin eski Fransız sportif direktörü, Toulouse Başkanı Comolli ve Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker'e yakınlığıyla bilinen Başkan Yüksel Yıldırım'ın bu isimlerle temasa geçtiği, Hırvat, İngiliz ve Fransız hocalarla görüştüğü öğrenildi. Yıldırım yaptığı açıklamada da "Yabancı adaylarımız var. Yeni teknik direktör, milli aradan sonra takımın başında olur" dedi. Samsunspor, milli aranın ardından 22 Ekim Pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak.

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