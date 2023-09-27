Haberler Samsunspor Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Samsunspor, Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlıların çalıştırıcısının kim olacağı merak konusuyken, konuya Başkan Yüksel Yıldırım'dan Sergen Yalçın açıklaması geldi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 15:10
Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı bir puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na 11 yıllık Süper Lig hasretini dindirdiği için teşekkür edildi ve ayrılık konusunda karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi.

Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Kırmızı-beyazlılar, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Sergen Yalçın ile ilk aday olarak masaya oturdu ve resmi teklif yaptı.

Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hürriyet'e verdiği röportajda teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğruladı.

Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.

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