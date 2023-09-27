Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.