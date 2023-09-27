Sergen Yalçın sürprizi! Başkan resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı bir puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı bir puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na 11 yıllık Süper Lig hasretini dindirdiği için teşekkür edildi ve ayrılık konusunda karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlılar, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Sergen Yalçın ile ilk aday olarak masaya oturdu ve resmi teklif yaptı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hürriyet'e verdiği röportajda teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğruladı.
Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.