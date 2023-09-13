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Alcacer Samsun'da

Yılport Samsunspor, BAE’de Sharjah’ta oynayan İspanyol milli santrfor, Paco Alcacer’i imza için İstanbul’a getirdi. 30 yaşındaki forvet, 19 kez oynadığı milli takımda 12 gol attı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Alcacer Samsun'da

Transferin hareketli kulübü Yılport Samsunspor, bombayı patlattı. Kırmızı- şimşekler, Başkan Yüksel Yıldırım'ın uzun zamandır ilgilendiklerini söylediği ve tüm şartlarını zorladıklarını vurguladığı Paco Alcacer transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki İspanyol yıldız golcüyü imza atmak için İstanbul'a getirdi. Samsunspor, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli santrforla yıllık 2.5 milyon euro'ya anlaştı. Alcacer; geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ta 35 maça çıktı. İspanyol santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. 2016 yılında Valencia'dan Barcelona'ya 30 milyon euro'ya transfer olan İspanyol forvet, 2018'de ise 21 milyon euro'ya Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Barcelona'da boy gösterdiği 50 maçta 15 gol-8 asistlik performans gösterirken, Borussia Dortmund'da ise 47 karşılaşmada 26 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU

MUHAMMED DE KİRALIK OLARAK GELİYOR

Yılport Samsunspor Belçika ekibi Westerlo'dan Fenerbahçeli eski futbolcu Muhammed Gümüşkaya'yı da kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçen sezon başında Westerlo'ya transfer olan 22 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe altyapısından yetişti. Westerlo ile 2026'ya kadar kontratı bulunan genç maestro, geçen sezon 17 maçta 1 gol attı. Bu sezon takımının ilk 3 maçında sahaya çıkarken, 78 dakika süre alabildi. Son 3 karşılaşmada ise forma giyemedi.

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