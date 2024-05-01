Emre Can'dan Mbappe sözleri! "Özel hazırlanıyoruz"

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bugün sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek olan Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'da takımın yıldızlarından ve kaptanlarından Emre Can, Fransızların süper starı Kylian Mbappe'ye özel olarak hazırlandıklarını söyledi. Emre Can, "Mbappe dünyanın en iyilerinden biri ve biz de açıkça ona özel hazırlanıyoruz. İdeal olarak Mbappe'ye karşı diğer oyunculara nazaran gösterdiğimizin iki katı efor harcamalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz. Ona ve aynı zamanda Paris'teki diğer oyunculara karşı savunma yapmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

KAZANMA İŞTAHIMIZ VAR

Eşleşmenin favorisinin Fransız ekibi olduğunu belirten 30 yaşındaki tecrübeli ön libero, "Eğer bir favori ve şansı daha az takımı seçmek istiyorsanız, belki de bu biraz belli oluyordur. Ancak sadece iki maç var ve her şey mümkün. Belki takım olarak daha az deneyimimiz var ama daha fazla açlık gösteriyoruz. Bunu avantajımıza kullanmalıyız. Hazırız!" diye konuştu. Borussia Dortmund'un eski yıldızlarından, Devler Ligi'nde çeyrek finalde PSG'ye elenen Barcelona'nın golcüsü Lewandowski ise, "Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon Bayern'in kazanmasını isterim. Onlarla 8 yıl oynadım, kalbimde yerleri Dortmund'dan daha fazla" ifadelerini kullandı.