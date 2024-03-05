Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad - PSG maçı | CANLI (Şampiyonlar Ligi Real Sociedad - PSG canlı anlatım)

Real Sociedad - PSG maçı | CANLI (Şampiyonlar Ligi Real Sociedad - PSG canlı anlatım)

Real Sociedad ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İki takımın arasında Fransa'da oynanan ilk maçta kazanan 2-0'lık skorla PSG olmuştu. Real Sociedad - PSG maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 00:00
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Real Sociedad - PSG maçı | CANLI (Şampiyonlar Ligi Real Sociedad - PSG canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Real Sociedad ile PSG kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan PSG, İspanya'da istediği sonucu alıp çeyrek finale yükselmek istiyor. Real Sociedad ile PSG maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - PSG maçı saat 23:00'te başladı. Mücadele TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.

MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan, Brais Mendez, Zubimendi, Merino, Becker, Take, Oyarzabal.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembele, Mbappe, Barcola.

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