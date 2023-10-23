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Inter - RB Salzburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 3. hafta maçında Inter ile RB Salzburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Inter - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:50
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Inter - RB Salzburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - RB Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 3. hafta maçında Inter ile RB Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - RB SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - RB Salzburg maçı 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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