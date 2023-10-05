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Porto - Barcelona maçında ilginç an! Lamine Yamal tuvalete gidip geri dönmedi

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto - Barcelona maçında ilginç bir an yaşandı. Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal mücadelenin 71. dakikasında tuvalete gitmek için oyundan çıktı ancak maça geri dönemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:31
Porto - Barcelona maçında ilginç an! Lamine Yamal tuvalete gidip geri dönmedi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Barcelona, Porto deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Gergin geçen maçta Barcelona Ferran Torres'in golüyle gülerken Lamine Yamal tarihe geçti. Barcelona'nın hafta başında sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığı ve serbest maddesini 1 milyar euro olarak belirlediği Lamine Yamal, La Liga'nın ardından Şampiyonlar Ligi tarihine de geçti.

Geçen sezon mayıs ayında Real Betis karşısında sonradan oyuna giren Yamal, 15 yıl 290 günle La Liga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçmişti. 16 yaşındaki Lamine Yamal, Porto maçında Xavi'nin görev vermesiyle Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu oldu.

TUVALETE GİTTİ DÖNMEDİ

Lamine Yamal, Porto-Barcelona maçının 71. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti. 80. dakikada Marcos Alonso, Yamal yerine oyuna dahil oldu. O sırada Barcelona, yaklaşık 10 dakika boyunca sahada 10 kişi oynadı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi" dedi.

Hızıyla ve top tekniğiyle dikkat çeken genç futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 asistlik katkı sağladı.

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