PSV - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. PSV ile Rangers kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV - Rangers maçı 30 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'de naklen canlı yayınlanacak.