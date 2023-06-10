Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City 1-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City 1-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter İstanbul'da karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı İngiliz ekibi 1-0 kazanarak Devler Ligi'nde şampiyon oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 23:55
Manchester City 1-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter kozlarını paylaştı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan dev mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazandı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Karşılaşmanın tek golü 68. dakikada Rodri'den geldi.

Manchester City'de Kevin De Bruyne, maçın 35. dakikasında sakatlandı ve yerini Phil Foden'a bıraktı.

İLKAY VE HAKAN SAHADA

Manchester City'de İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.

Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu müsabakanı 84. dakikasında oyundan ayrıldı.

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