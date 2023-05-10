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Milan - Inter maçı CANLI izle | Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maç

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan temsilcisi Milan ve Inter, Milano'da San Siro Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:57
Milan - Inter maçı CANLI izle | Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maç

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan temsilcisi Milan ve Inter, Milano'da Guiseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers, Giroud

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Milan - Inter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV8'de canlı yayınlanıyor.

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