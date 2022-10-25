Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Salzburg ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 12:20
Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Salzburg - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Salzburg ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Salzburg - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Chelsea maçı 25 Ekim Salı günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SALZBURG - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg

Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Sesko

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Silva, Chilwell; Gallagher, Jorginho, Loftus-Cheek; Mount, Havertz, Sterling

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