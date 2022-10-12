Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Inter: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona - Inter: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Barcelona sahasında İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan kritik mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 23:59
Barcelona - Inter: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi C grubu maçında İspanyol devi Barcelona ile İtalya temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

Kritik karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona'nın golleri; Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski'den (2) gelirken Inter'in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens kaydetti.

ASİST HAKAN'DAN

Lautaro Martinez'in 63. dakikada attığı şık golün asistini Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Bu sonuçla Inter puanını 7'ye çıkardı, Barcelona ise 4 puan oldu.

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